Rischio nei pagamenti europei: perché Visa e Mastercard fanno la differenza

Pagare con la carta è diventato per molti europei un’abitudine quotidiana: dalla spesa al turismo online, gran parte delle transazioni si svolge tramite circuiti di pagamento.

Questo sistema, pur efficiente, nasconde una fragilità strutturale: buona parte delle infrastrutture che autorizzano e instradano le operazioni è gestita da società statunitensi come Visa e Mastercard. Secondo analisi della BCE e dell’Eurosistema, la convergenza verso i pagamenti digitali e i wallet ha rafforzato ulteriormente il peso di questi operatori nel mercato europeo.

Le cifre parlano chiaro: nel 2026 circa il 54% dei pagamenti senza contanti nell’Unione Europea è stato effettuato tramite carte, e oltre il 60% delle transazioni con carta si appoggiava ai circuiti dominati da Visa e Mastercard, secondo i report dell’Eurosistema. Oltre alla concentrazione di mercato, c’è un secondo elemento critico: queste piattaforme operano sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, il che può esporre l’Europa a effetti normativi ed extraterritoriali imposti da leggi americane.

Perché la giurisdizione statunitense è rilevante

Il rischio non è teorico: negli Stati Uniti esistono strumenti normativi che consentono al governo federale di imporre restrizioni economiche con portata internazionale. Tra questi spicca il IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) del 1977, che autorizza il presidente a limitare transazioni e a imporre sanzioni. L’implementazione operativa avviene attraverso l’ufficio del Tesoro, l’OFAC (Office of Foreign Assets Control), le cui liste di soggetti sanzionati vincolano spesso banche e operatori di pagamento in tutto il mondo per evitare conseguenze legali e finanziarie.

Meccanismi di applicazione e impatto

Quando un’entità finisce nelle liste OFAC, molte istituzioni internazionali ritirano o limitano le relazioni commerciali per mitigare il rischio di sanzioni secondarie. Questo comportamento di autodifesa può tradursi in blocchi effettivi di transazioni o nel rifiuto di servizi anche al di fuori della giurisdizione americana. In pratica, la combinazione tra la portata normativa statunitense e la posizione dominante dei grandi circuiti crea un canale attraverso cui decisioni politiche possono avere conseguenze tecniche sui pagamenti quotidiani degli europei.

Un precedente che illumina il problema

Un esempio concreto si è visto nel 2026, quando le sanzioni imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina hanno portato Visa e Mastercard a sospendere le operazioni nel territorio russo. Le carte emesse da banche russe sono diventate inutilizzabili per transazioni internazionali, mentre Mosca ha dovuto puntare su circuiti domestici alternativi per mantenere le operazioni interne. Quella vicenda ha dimostrato come i circuiti di pagamento possano diventare strumenti di pressione geopolitica e non solo infrastrutture neutre per lo scambio commerciale.

Lezioni per l’Europa

La situazione di fatto mostra che anche se un blocco totale tra alleati europei e Stati Uniti è improbabile, una forte dipendenza da infrastrutture esterne rimane una vulnerabilità strategica. Regolatori ed economisti europei hanno sollevato la questione della sovranità finanziaria, sottolineando la necessità di bilanciare efficienza operativa e resilienza normativa. In assenza di alternative robuste, decisioni prese altrove possono avere effetti indiretti sul funzionamento dei pagamenti dentro l’Unione.

Strade possibili: euro digitale e nuovi circuiti

Tra le soluzioni allo studio figura il progetto dell’euro digitale, promosso dalla BCE, che punta a creare una forma di moneta elettronica emessa dalla banca centrale in grado di integrarsi nei pagamenti quotidiani. Parallelamente, si discute lo sviluppo di circuiti di pagamento europei indipendenti o la maggiore interoperabilità tra sistemi esistenti per ridurre la dipendenza da operatori extraeuropei. Queste alternative mirano a garantire continuità operativa in caso di crisi geopolitiche e a rafforzare la capacità decisionale del continente.

Conclusione

La predominanza di Visa e Mastercard nel mercato europeo dei pagamenti offre praticità ma introduce anche una dimensione politica e giuridica che non può essere trascurata. Rafforzare l’autonomia richiederà investimenti tecnici, scelte regolamentari e tempo: il dibattito su euro digitale e circuiti alternativi resterà centrale per chiunque guardi alla futura resilienza dei pagamenti in Europa.