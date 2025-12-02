Scopri Vivid Money: il conto aziendale senza costi e con IBAN italiano per la tua impresa

Nel contesto attuale delle neobank, Vivid Money emerge come una proposta interessante per le aziende e i liberi professionisti in cerca di soluzioni finanziarie moderne.

Con sede a Berlino, questa piattaforma si distingue per la sua offerta di un conto aziendale gratuito che include IBAN italiani illimitati, semplificando la registrazione e la gestione delle finanze aziendali.

Caratteristiche principali del conto aziendale Vivid Money

Uno degli aspetti più attraenti di Vivid Money è la possibilità di beneficiare di un interesse annuo fino al 4% sul saldo positivo nelle prime quattro mesi. Successivamente, l’interesse viene ridotto a un massimo del 2% in base al piano selezionato. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per le aziende che desiderano far fruttare i propri fondi senza vincoli di tempo.

Gestione delle transazioni e integrazione con software di contabilità

Le aziende possono effettuare pagamenti in oltre 70 paesi e ricevere fondi da più di 150 nazioni, utilizzando 22 valute diverse. Vivid Money non applica commissioni sui cambi di valuta e offre bonifici SEPA istantanei e bonifici internazionali gratuiti, rappresentando un grande vantaggio per le imprese che operano a livello globale.

Strumenti aggiuntivi e supporto per il team

Oltre ai vantaggi economici, Vivid Money si distingue per i suoi strumenti di gestione. Questi strumenti consentono di tenere traccia delle spese aziendali e di assegnare autorizzazioni personalizzate ai membri del team, semplificando la gestione delle finanze interne. Ogni titolare di un conto può richiedere carte fisiche e virtuali senza costi aggiuntivi, rendendo l’accesso ai fondi immediato e pratico.

Cashback e incentivi per gli acquisti

Un altro aspetto significativo è il programma di cashback, che premia gli utenti con fino al 10% di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta Visa di Vivid Money. Questo incentivo rende ancora più conveniente l’uso quotidiano della carta e contribuisce a ottimizzare le spese aziendali.

Vivid Money rappresenta una soluzione innovativa e conveniente per le piccole e medie imprese che desiderano una gestione semplice e flessibile delle proprie finanze. Con un conto aziendale gratuito e numerosi strumenti utili, questa neobank si posiziona come un’ottima scelta per chi cerca un’alternativa alle banche tradizionali.