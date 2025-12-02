Verso una maggiore trasparenza nel mondo delle criptovalute

Con l’approssimarsi del 1° gennaio 2026, il settore delle criptovalute si avvia verso una fase di maggiore trasparenza dopo anni di incertezze e scandali.

Questa evoluzione rappresenta un passo cruciale per garantire una regolamentazione più rigorosa e una migliore sicurezza per gli investitori.

Il contesto normativo internazionale

Il cambiamento principale è rappresentato dall’introduzione della Crypto-Asset Reporting Framework (Carf), un sistema che obbligherà gli operatori a raccogliere e scambiare informazioni sui possessori di cripto-attività. L’Unione Europea si pone come un pioniere in questa iniziativa, coinvolgendo 47 giurisdizioni, tra cui il Regno Unito, il Giappone e il Brasile.

Il ruolo dell’Ocse

Secondo un rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), i primi scambi automatici di informazioni inizieranno nel 2027, ma dal 2026 i Paesi coinvolti dovranno già attivarsi per la raccolta dei dati. Questo approccio mira a smantellare i meccanismi di segreto bancario che hanno caratterizzato i paradisi fiscali.

Le nuove normative europee

L’implementazione della direttiva Dac8 rappresenta un ulteriore passo verso la regolamentazione delle cripto-attività. Gli operatori del settore, noti come Casp, dovranno identificare i propri clienti e monitorare le transazioni, garantendo che ogni movimento sia tracciato e comunicato alle autorità fiscali nazionali.

Benefici per gli investitori

Questi cambiamenti non solo aumenteranno la trasparenza fiscale, ma offriranno anche una protezione maggiore per gli investitori, riducendo il rischio di truffe e comportamenti illeciti. La scelta di collaborare con un Casp autorizzato diventerà quindi fondamentale per chi desidera operare in questo nuovo panorama.

Le sfide da affrontare

Nonostante i benefici, la transizione verso queste nuove normative presenta delle sfide. Molti investitori si sono trovati a gestire cripto-attività senza avere una chiara comprensione delle proprie obbligazioni fiscali. La complessità degli strumenti utilizzati e la mancanza di linee guida chiare hanno alimentato confusione e incertezze.

La proposta di voluntary disclosure

Per mitigare queste problematiche, potrebbe essere utile introdurre meccanismi di voluntary disclosure, simili a quelli precedenti all’implementazione dello scambio automatico di informazioni. Tale iniziativa consentirebbe agli investitori di regolarizzare la propria posizione in modo più semplice, facilitando un’integrazione graduale nel nuovo sistema.