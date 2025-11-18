SelfyConto di Banca Mediolanum: Canone Zero e Rendimento Annuo Fino al 3%

In un contesto economico caratterizzato da tassi di interesse storicamente bassi, la ricerca di un conto deposito che offra rendimenti soddisfacenti si presenta come una sfida.

Tuttavia, SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum, si distingue per la sua proposta attrattiva: un rendimento lordo annuo del 3% sulle somme vincolate per sei mesi, affiancato da un canone completamente azzerato.

Vantaggi esclusivi di SelfyConto

Una delle caratteristiche più interessanti di SelfyConto è la possibilità di mantenere il conto senza alcun costo per il primo anno. Inoltre, i clienti sotto i 30 anni possono usufruire del canone gratuito fino al compimento di tale età. È inoltre possibile ottenere fino a 60€ in buoni Amazon semplicemente aprendo il conto e utilizzando la carta di debito.

Dettagli dell’offerta

Per beneficiare del tasso annuo del 3%, è necessario aprire SelfyConto entro il 30 novembre e attivare un deposito a sei mesi entro il 5 dicembre. L’importo minimo per il deposito è di 100€, mentre il massimo è fissato a 500.000€.

Servizi inclusi senza spese aggiuntive

Oltre al rendimento competitivo, SelfyConto offre una serie di servizi senza costi aggiuntivi. Tra questi si segnalano l’accredito di stipendio o pensione, bonifici SEPA sia tradizionali che istantanei gratuiti, prelievi senza commissioni nell’area Euro e la domiciliazione delle utenze. Inoltre, è prevista una carta di debito gratuita per i primi dodici mesi, successivamente disponibile a un costo annuale di 10 euro.

Mantenere il conto senza canone

Il conto può essere mantenuto senza canone a condizione di effettuare almeno 500€ di spese mensili con la carta di debito o di ricevere l’accredito dello stipendio. Questa flessibilità rende SelfyConto una scelta vantaggiosa per chi desidera controllare le proprie finanze senza spese fisse.

Buoni Amazon come incentivo

Un ulteriore vantaggio legato all’apertura di SelfyConto è rappresentato dai buoni Amazon. Aprendo il conto entro il 31 dicembre e richiedendo subito la carta di debito, il cliente riceverà un voucher iniziale da 10€. Un secondo buono da 50€ sarà assegnato dopo aver effettuato almeno 50€ di pagamenti con la Mediolanum Card entro il 31 gennaio.

SelfyConto di Banca Mediolanum emerge come una delle soluzioni più interessanti nel campo dei conti correnti. Questo prodotto offre un rendimento competitivo e non prevede costi per i giovani, rendendo la gestione delle finanze accessibile e semplice. Inoltre, include una serie di servizi che facilitano ulteriormente il rapporto con il denaro. Pertanto, per coloro che intendono ottimizzare i propri risparmi, questa proposta rappresenta un’opportunità da considerare attentamente.