SelfyConto Mediolanum: Scopri Vantaggi e Opportunità Esclusive

Considerando l’apertura di un nuovo conto corrente online, il SelfyConto di Banca Mediolanum emerge come un’opzione vantaggiosa.

Attualmente, questo conto è al centro di una promozione che ne rende l’apertura ancora più interessante. Tra i punti di forza di questa proposta figurano il canone azzerato per il primo anno e un rendimento del 3% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Le caratteristiche principali del SelfyConto

Una delle caratteristiche più attrattive di questo conto è la flessibilità. I clienti hanno la possibilità di ottenere un rendimento interessante e possono svincolare il capitale in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi già maturati. Questa condizione rende il SelfyConto particolarmente adatto a chi desidera un accesso immediato ai propri fondi.

Offerte per i clienti giovani

Banca Mediolanum ha pensato anche ai più giovani. I clienti under 30 possono usufruire di un canone gratuito fino al compimento dei trent’anni. Una volta raggiunta questa età, il costo mensile del conto è di 3,75€, con modalità per azzerarlo. È sufficiente accreditare lo stipendio o effettuare transazioni con la carta di debito per un importo superiore a 500€ al mese.

Come partecipare alla promozione

Per beneficiare della promozione attuale, è necessario aprire un nuovo SelfyConto entro il 30 novembre 2025. È fondamentale richiedere l’attivazione di un conto deposito vincolato a 6 mesi entro il 5 dicembre. L’unica condizione per ottenere il rendimento del 3% è che l’accredito dello stipendio avvenga almeno 7 giorni prima della scadenza del vincolo.

Dettagli sui vincoli e sui limiti

Il vincolo minimo per partecipare a questa offerta è di 100€, mentre il massimale arriva fino a 500.000€ sul primo conto aperto durante il periodo promozionale. Queste condizioni rendono il SelfyConto molto interessante, sia per chi ha piccole somme da vincolare, sia per chi dispone di capitali più consistenti.

Apertura del conto: la semplicità del processo

Un ulteriore vantaggio del SelfyConto è la facilità con cui si può aprire. È sufficiente presentare un documento di identità valido e il codice fiscale. Il modo più rapido per procedere è attraverso SPID, ma sono disponibili anche opzioni alternative come il riconoscimento tramite bonifico bancario o videochiamata.

Con questa iniziativa, Banca Mediolanum si propone di rendere il SelfyConto una soluzione competitiva sul mercato, ideale per chi cerca un conto online con costi contenuti e opportunità di rendimento. Approfittare di un’offerta così interessante rappresenta un passo significativo per la gestione dei propri risparmi.