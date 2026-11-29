Il via libera della KnF chiude l'ultimo passaggio regolatorio su Commerzbank, e Andrea Orcel punta alla presidenza del consiglio di sorveglianza.

Il via libera definitivo dell’autorità di vigilanza finanziaria polacca KnF (Komisja Nadzoru Finansowego) chiude l’ultimo passaggio regolatorio dell’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit, un’operazione da 39 miliardi di euro. La banca italiana è ora in grado di passare alla fase di governance, che riguarda la composizione dei vertici della banca tedesca.

Commerzbank controlla mBank, quotata alla Borsa di Varsavia, e per questo ogni cambio di controllo richiedeva il nulla osta della KnF. Senza quel consenso l’intera struttura dell’operazione sarebbe rimasta sospesa, anche con gli altri approvazioni già ottenute.

Un’offerta da 39 miliardi e il controllo di fatto

UniCredit aveva lanciato la propria offerta pubblica volontaria il 5 maggio, dopo l’approvazione del regolatore finanziario federale tedesco. L’offerta si è conclusa a luglio 2026 e ha assicurato a UniCredit il controllo effettivo di Commerzbank, attraverso contratti derivati. Secondo le ricostruzioni dei media, la quota acquistata è poco meno del 50 per cento delle azioni, sufficiente per il controllo di fatto ma non per decidere da sola le scelte più importanti.

Il settlement delle nuove partecipazioni è atteso entro il 7 dicembre 2026, e comunque non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all’annuncio. Nel frattempo il governo tedesco, che resta azionista con il 13 per cento, ha raggiunto un accordo con UniCredit: la banca italiana si è impegnata a mantenere la sede principale a Francoforte e a tenerla quotata lì, mentre Berlino ritirerà due suoi rappresentanti nel consiglio di sorveglianza.

Orcel alla presidenza e la lista dei nuovi consiglieri

UniCredit ha chiesto la convocazione di un’assemblea straordinaria per revocare 9 dei 10 attuali rappresentanti degli azionisti nel consiglio di sorveglianza ed eleggere 10 nuovi rappresentanti. Tra i candidati figurano cinque dirigenti interni: Stefano Porro, Rita Izzo, Ali Khan, Thiam Joo Lim e Fiona Melrose. L’unico membro attuale che UniCredit intende confermare è Michael Gorriz.

In cima alla lista c’è Andrea Orcel, CEO di UniCredit, proposto come presidente del consiglio di sorveglianza. Orcel dovrebbe sostituire Jens Weidmann, ex governatore della Bundesbank, il cui mandato scade nel maggio 2027. Il consiglio di sorveglianza in Germania approva le strategie, nomina e revoca il management esecutivo e supervisiona i conti.

Un’operazione transfrontaliera senza precedenti recenti

Secondo i dati riportati, si tratta della più grande fusione bancaria transfrontaliera in Europa degli ultimi quasi vent’anni. Il consolidamento bancario europeo è avvenuto finora soprattutto all’interno dei singoli paesi, mentre questa operazione collega una banca italiana a uno dei principali istituti tedeschi, con filiali in Polonia attraverso mBank.

La fase che si apre ora riguarda l’integrazione di due realtà aziendali diverse e l’armonizzazione delle strutture operative. L’assemblea straordinaria per il rinnovo del consiglio è già stata richiesta, ma la data di convocazione non è ancora nota. L’obiettivo indicato è completare il cambio ai vertici prima della scadenza del mandato di Weidmann.