Hayes prevede che le quotazioni di AI come SpaceX e Anthropic genereranno diluizione, credito più caro e una pressione sulla liquidità che potrebbe far tremare Bitcoin.

Il boom dell’intelligenza artificiale ha spinto le più promettenti realtà verso la quotazione in Borsa, alimentando una vera e propria febbre di IPO. In questo contesto, Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, ha pubblicato un saggio in cui avverte che l’entusiasmo potrebbe trasformarsi in crisi di liquidità globale, con ripercussioni su Bitcoin e sull’intero mercato del credito.

Le aziende coinvolte – SpaceX, Anthropic e OpenAI – necessitano di centinaia di miliardi di dollari per data center, chip avanzati e consumi energetici. La tradizione vuole che, per raccogliere tali risorse, si ricorra all’offerta pubblica iniziale. Tuttavia, Hayes sostiene che la stessa visibilità offerta dal mercato azionario può diventare un’arma a doppio taglio, poiché una flessione dei prezzi azionari riduce drasticamente la capacità di indebitamento a condizioni vantaggiose.

Previsioni di diluizione per SpaceX, Anthropic e OpenAI

Secondo le stime di Hayes, la rimozione dei vincoli di vendita delle azioni detenute da dipendenti e primi investitori porterà a una diluizione senza precedenti. Per Anthropic, la percentuale di diluizione prevista entro giugno 2027 si aggira intorno all’83 %. Con una valutazione ipotetica di 1,5 trilioni di dollari, sarebbero necessari circa 1,245 trilioni di nuova domanda per assorbire le quote degli insider, un obiettivo quasi irrealizzabile.

SpaceX e la possibile fusione con Tesla

Nel caso di SpaceX, la rimozione di blocchi su altre 8,6 miliardi di azioni implicherebbe un aumento dell’offerta di circa il 50 %. Qualora la fusione con Tesla dovesse concretizzarsi, gli azionisti di classe A subirebbero un’ulteriore riduzione di quasi il 50 %. Mantenere il prezzo di collocamento richiederebbe quindi una domanda di capitale enormemente superiore all’attuale appetito degli investitori.

Come la valutazione azionaria influenza il costo del debito corporate

Una volta quotate, le aziende di IA possono accedere al mercato del debt corporate. Tuttavia, il tasso di interesse richiesto dagli investitori è strettamente legato alla percezione del rischio, misurata in gran parte dal prezzo delle azioni. Se i titoli crollano, gli spread creditizi si allargano e il costo del debito aumenta, rallentando la costruzione di infrastrutture a lungo termine.

Effetti su chipmaker, cloud provider e data center

Il meccanismo si propaga lungo l’intera catena di fornitura: produttori di semiconduttori, fornitori di cloud e operatori di data center dovranno emettere obbligazioni in un contesto di rischio più elevato. Hayes dubita che SpaceX mantenga a lungo un rating investment grade e teme che Anthropic e OpenAI possano essere riclassificate come emittenti speculativi, con un impatto diretto sui piani di finanziamento decennali.

Riflessi sul mercato delle criptovalute e sulla liquidità in dollari

Il collegamento tra le IPO dell’IA e le criptovalute avviene tramite la disponibilità di liquidità in dollari. Le banche finanziano i laboratori AI con crediti diretti, margini per i trader azionari e acquisti di titoli. Un inasprimento delle condizioni di credito ridurrebbe la creazione di dollari, elemento cruciale per la valutazione di asset rischiosi come Bitcoin.

Hayes sottolinea che l’indice USDLIQ, che misura la liquidità in dollari, è aumentato del 4,5 % nel 2026 ma rimane al di sotto del picco di ottobre. Finché la Federal Reserve o le istituzioni bancarie non cominceranno a espandere i loro bilanci, la pressione sulla liquidità potrebbe mantenere Bitcoin in una fase di debolezza prolungata.

L’autore avverte che le prossime quotazioni di SpaceX, Anthropic e OpenAI potrebbero innescare una spirale di diluizione e costi di credito più elevati, con conseguenze a catena su tutta l’industria tecnologica e sul mercato delle criptovalute. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente l’andamento delle azioni e le variazioni degli spread creditizi, poiché potrebbero diventare i primi indicatori di una crisi più ampia.