MBS: una fonte di reddito differenziata che insieme a solidi meccanismi di protezione consente ai grandi investitori di ridurre la dipendenza dal credito societario tradizionale.

Negli ultimi anni, gli investitori istituzionali hanno intensificato la ricerca di fonti di guadagno stabili al di fuori del tradizionale credito societario. In questo contesto, i titoli garantiti da ipoteca (MBS) rappresentano una proposta interessante, grazie al legame diretto con i mutui residenziali e alla capacità di generare flussi di cassa regolari.

Un segmento particolarmente appetibile è rappresentato dai RMBS non-agency, ovvero obbligazioni garantite da portafogli di mutui residenziali non emessi da agenzie governative. Le emissioni antecedenti la crisi finanziaria globale, sostenute da mutui di lunga data e storico di rimborso affidabile, mostrano spread più elevati rispetto a molte classi obbligazionarie tradizionali.

Caratteristiche distintive dei titoli garantiti da ipoteca

I MBS si distinguono perché il loro valore è ancorato a un pool di mutui residenziali, piuttosto che ai bilanci di imprese private. La maggior parte dei mutuatari statunitensi ha sottoscritto contratti a tasso fisso; di conseguenza, gli aumenti dei tassi di mercato non incidono sulle rate mensili, garantendo una certa prevedibilità dei flussi di cassa. Parallelamente, l’apprezzamento medio dei prezzi immobiliari e il progressivo ammortamento del capitale migliorano il rapporto loan-to-value (LTV), rafforzando ulteriormente le garanzie sottostanti.

Vantaggi di diversificazione per gli investitori istituzionali

Un portafoglio obbligazionario tradizionale combina titoli di Stato, obbligazioni investment grade e high yield. Queste categorie condividono fattori di rischio comuni, come la crescita economica e gli utili societari. I RMBS, invece, introducono un profilo di rischio creditizio differente, basato sulla capacità di rimborso dei mutuatari privati. Ciò si traduce in una correlazione storicamente contenuta con gli altri asset, rendendo i MBS un efficace strumento di diversificazione.

Correlazioni storiche con altri asset

Analisi dei dati dal 2006 al 2026 evidenziano che l’indice ICE BofA US Mortgage Backed Securities presenta correlazioni inferiori a 0,3 con gli indici high yield, leveraged loan e le materie prime, mentre resta più vicino a 0,5 con l’indice MSCI AC World. Queste relazioni indicano che i MBS tendono a muoversi in modo indipendente rispetto ai mercati più volatili, offrendo una cornice più stabile durante periodi di turbolenza.

Il mercato post-crisi del 2008: evoluzione e solidità attuale

Dopo il 2008, le autorità statunitensi hanno imposto criteri di concessione più stringenti e una vigilanza più intensa sui prodotti di cartolarizzazione. Oggi, il mercato MBS conta oltre 9.000 miliardi di dollari di titoli in circolazione, pari a circa il 22 % del mercato obbligazionario nazionale, posizionandosi appena dietro ai Treasury. Il debito ipotecario complessivo corrisponde al 67 % del PIL, una quota notevolmente inferiore ai picchi pre-crisi, segno di un ecosistema più equilibrato.

Meccanismi di protezione strutturale

Molti RMBS investment grade includono tranche subordinate che assorbono le prime perdite, oltre a sofisticati sistemi di credit enhancement come reserve fund e over-collateralization. Queste salvaguardie riducono il rischio di default per gli investitori senior, rendendo il profilo di credito più solido rispetto ai periodi precedenti.

Linee guida operative per la selezione degli RMBS

Per trarre il massimo vantaggio da questi strumenti, è fondamentale una due diligence approfondita. Gli analisti devono valutare la qualità dei mutuatari, la composizione del pool (percentuale di mutui a tasso fisso, LTV medio), il percorso di ammortamento e la presenza di meccanismi di protezione. Inoltre, è consigliabile monitorare l’esposizione al rischio di tasso d’interesse, poiché variazioni improvvise possono influenzare il valore di mercato delle tranche più sensibili.