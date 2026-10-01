Vantea Smart ha registrato ricavi leggermente superiori e un utile netto positivo, ma l'indebitamento netto è aumentato nel primo semestre 2026.

Il settore dell’information technology continua a rivelare dinamiche complesse: la società Vantea Smart, listata su Euronext Growth Milan, ha diffuso i dati finanziari relativi al primo semestre del 2026. Il bilancio evidenzia una leggera espansione dei ricavi, ma anche una compressione del valore della produzione e una crescita dell’indebitamento netto, elementi che il mercato osserva con attenzione.

Ricavi e valore della produzione: un quadro misto

Nel periodo considerato, i ricavi hanno raggiunto 3,89 milioni di euro segnando un incremento dell’1,1% rispetto ai 3,85 milioni (dato proforma) del medesimo semestre dell’anno precedente. Parallelamente, il valore della produzione è retrocesso del 4,7%, attestandosi a 4,91 milioni di euro. Questo andamento indica che, nonostante una crescita contenuta delle vendite, la capacità di trasformare il fatturato in valore aggiunto si è leggermente indebolita.

Risultato netto e flusso di cassa: il punto di pareggio

Il risultato netto ha registrato un segno positivo, attestandosi intorno a 94 mila euro, a fronte dell’utile di 339 mila euro conseguito nello stesso periodo del 2025. L’utile più contenuto è il risultato di un cash flow serrato, influenzato da investimenti significativi nello sviluppo di prodotti proprietari, dal servizio del debito e dal pagamento dei dividendi. L’assenza di incassi relativi ai sussidi pubblici maturati sui progetti di ricerca e sviluppo ha ulteriormente inciso sulla liquidità disponibile.

Indebitamento netto: dal 2,79 al 3,62 milioni di euro

Alla fine di giugno 2026, il debito netto è salito a 3,62 milioni di euro, rispetto ai 2,79 milioni registrati all’inizio dell’anno. L’assorbimento di cassa del semestre è stato determinato principalmente da tre fattori: (i) gli investimenti per potenziare il portafoglio di soluzioni software, (ii) la programmazione del servizio del debito a rate concordate e (iii) la distribuzione di dividendi agli azionisti. La mancanza di liquidità derivante dai contributi pubblici, ancora da incassare, ha accentuato la pressione sul patrimonio netto.

Prospettive per il secondo semestre

Guardando al futuro, Vantea Smart dovrà gestire con attenzione il bilancio tra crescita organica e obblighi finanziari. Il recupero dei contributi pubblici maturati sui progetti di ricerca rappresenta una leva potenziale per migliorare il cash flow e contenere l’indebitamento. Parallelamente, l’azienda perseguerà l’ottimizzazione della produzione per contrastare la diminuzione registrata nel primo semestre, con l’obiettivo di consolidare la redditività nel resto dell’anno.