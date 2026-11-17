Piazza Affari apre la seduta in ribasso, con il settore tecnologico e il lusso in difficoltà e Avio in forte rialzo dopo l'offerta di Iceye.

La Borsa di Milano ha aperto la seduta del 17 novembre 2026 in territorio negativo, seguendo le perdite registrate a Wall Street nella seduta del 16 novembre 2026. Alle 11.43 il FTSE Mib cedeva lo 0,61% a 51.204 punti, dopo aver oscillato tra 51.083 e 51.436 punti. Il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,64%, mentre il FTSE Italia Mid Cap arretrava dello 0,96% e lo FTSE Italia Star guadagnava lo 0,03%.

Nel quadro macroeconomico, il Bitcoin ha sfiorato i 65.000 dollari, lo spread Btp-Bund ha oscillato tra 100 e 105 punti e il rendimento del Btp decennale si è avvicinato al 4,45%. L’euro è sceso sotto 1,10 dollari, mentre l’oro è tornato a 3.865 dollari e l’argento ha superato i 47,5 dollari.

Avio in rialzo dopo l’offerta di Iceye

Il titolo Avio ha guadagnato il 15%, salendo a 39,2 euro. La finlandese Iceye Oy ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie, con l’obiettivo di ottenere la revoca dalla negoziazione a Piazza Affari. Il corrispettivo è di 41 euro per azione, con un premio del 20,2% rispetto alla chiusura del 16 novembre 2026, pari a 34,1 euro.

Tecnologia e lusso sotto pressione

Technoprobe cedeva il 2,28% a 20,58 euro, mentre STM perdeva lo 0,61% a 40,815 euro. Morgan Stanley ha ridotto da 65 a 55 euro il prezzo obiettivo sul gruppo dei chip, confermando però il giudizio Overweight. Anche Moncler è in difficoltà, con un calo del 4,11% a 41,72 euro: la banca d’affari ha abbassato il target da 47 a 39 euro e peggiorato il rating a Underweight. Stellantis ha ceduto l’1,01% a 3,346 euro, tra i peggiori del FTSE Mib.

Saipem e le altre società in evidenza

Saipem è salita del 2,02% a 4,234 euro dopo aver ricevuto da ExxonMobil Guyana Limited l’autorizzazione a procedere con il progetto Longtail, nel Blocco Stabroek al largo della Guyana, per un valore stimato tra uno e 1,5 miliardi di dollari. Tra le mid cap, Juventus FC ha perso l’1,83% a 1,129 euro, con i diritti in calo del 18,5%, nel giorno di avvio dell’aumento di capitale. Acea ha ceduto il 3,99% dopo la vendita da parte di SUEZ International di circa il 5% del capitale a 19,5 euro per azione.