Il Libro d’Oro richiama quattro decenni di successi, svelando le protagoniste della classe dirigente italiana.

Il Libro d’Oro nasce come tributo alle imprese, agli imprenditori e ai manager che, negli ultimi quarant’anni, hanno modellato il panorama economico italiano e globale. Il volume raccoglie testimonianze, dati e aneddoti su chi ha guidato la classe dirigente della finanza, dell’industria e dei settori emergenti, offrendo al lettore una panoramica completa delle dinamiche che hanno alimentato la crescita del Paese.

Quarant’anni di evoluzione editoriale: da “Class” a Class CNBC

Il percorso di Class Editori parte nel 1986 con il lancio del magazine Class, definito «Il mensile della classe dirigente», e, pochi mesi dopo, introduce Milano Finanza, una testata specializzata nella copertura dei mercati finanziari. Da allora, la casa editrice ha ampliato il proprio catalogo con titoli come MF (quotidiano), Gentleman, Global Finance, Capital e radio Classica, consolidando una presenza multicanale che si è poi estesa al digitale con .

Nel nuovo millennio, Class Editori ha lanciato Class CNBC e i canali Class TV, creando un ponte tra stampa tradizionale e contenuti televisivi. L’agenzia MF Newswires, i canali UPtv e, più recentemente, l’intelligenza artificiale MF Gpt hanno conferito al gruppo una dimensione di innovazione tecnologica senza precedenti, dimostrando la capacità di rimanere al passo con le trasformazioni del mercato mediatico.

Valori fondanti: indipendenza, internazionalità, innovazione

Il DNA di Class Editori si fonda su tre pilastri imprescindibili. L’indipendenza editoriale garantisce che le analisi e le notizie siano libere da conflitti di interesse, mantenendo alta la credibilità verso i lettori. L’internazionalità consente di inserire i contenuti italiani in un contesto globale, offrendo una visione comparata che arricchisce la comprensione dei trend mondiali. Infine, l’innovazione è il motore che ha spinto la casa a sperimentare nuovi formati, dalla stampa ai canali video, fino alle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più digitale.

Strategie di informazione per la classe dirigente

Per raggiungere la classe dirigente, la redazione utilizza una combinazione di approfondimenti settoriali, interviste esclusive e reportage di campo. I contenuti sono curati per offrire analisi venturate su settori come il real estate, la moda e la consulenza, fornendo ai leader gli spunti necessari per decisioni strategiche. La presenza su piattaforme digitali permette una fruibilità immediata, mentre gli eventi dal vivo e le rubriche televisive consolidano il ruolo di punto di riferimento per decision-maker.

Il Libro d’Oro come cronaca delle eccellenze italiane

Il volume non è solo una raccolta di nomi, ma una narrazione che mette in luce le grandi imprese che hanno definito il tessuto industriale, i brand emergenti che hanno scalato le classifiche di importanza, e i leader che hanno trasformato settori tradizionali in realtà di mercato globali. Dai colossi del real estate alle maison di moda, passando per le società di consulenza più riconosciute, il Libro d’Oro celebra la capacità di innovazione e la resilienza di chi ha saputo anticipare le tendenze.

Particolare attenzione è riservata alla generazione dei quarantenni, ormai affermata come nuova élite manageriale. Questi professionisti, nati negli anni ’80, stanno ridefinendo gli standard di leadership, introducendo pratiche gestionali più agili, orientate alla sostenibilità e all’uso consapevole della tecnologia. Il Libro d’Oro evidenzia come questa generazione stia già contribuendo a plasmare il futuro dell’economia italiana, consolidando il proprio ruolo di motore di crescita.