Il dibattito a Dublino potrebbe trasformare le obbligazioni UE in strumenti più liquidi e a minor costo per gli investitori.

Nel fine settimana del 17 settembre, i ministri finanziari dei Paesi dell’Unione europea si sono riuniti a Dublino per un appuntamento di alto profilo. L’evento, organizzato in occasione delle consuete riunioni informali, ha messo al centro del dibattito una proposta della Commissione europea: rendere più efficiente il mercato obbligazionario dell’UE includendo le obbligazioni emesse dall’Unione stessa negli indici di riferimento.

Il commissario all’economia, Valdis Dombrovskis, ha sottolineato che, al momento, le obbligazioni UE non sono classificate come titoli sovrani nei principali indici, ma come debito sovranazionale. Questa distinzione penalizza la domanda, aumentando i costi di finanziamento rispetto a titoli analoghi emessi da singoli Stati membri. L’obiettivo è rivedere tale inquadramento per favorire liquidità e prezzo più competitivo.

Inclusione delle obbligazioni UE negli indici di mercato

Fornitori di indici internazionali come MSCI e ICE hanno tradizionalmente escluso le obbligazioni dell’Unione dagli elenchi di titoli di Stato, trattandole come strumenti di natura diversa. Questo trattamento ha conseguenze concrete: gli investitori istituzionali, vincolati a seguire determinati benchmark, tendono a preferire emissioni nazionali, riducendo così la domanda per le obbligazioni UE.

Impatto sulla domanda e sui costi di finanziamento

Se le obbligazioni dell’UE fossero incorporate nei principali indici di riferimento verrebbe creato un flusso stabile di capitali verso questi strumenti. L’aumento della domanda contribuirebbe a comprimere i tassi di interesse rendendo il debito dell’Unione meno oneroso rispetto al passato. Inoltre, una maggiore presenza negli indici favorirebbe la costruzione di un mercato secondario più liquido, elemento cruciale per gli investitori che cercano strumenti sicuri e facilmente negoziabili.

Conseguenze per l’euro e per l’integrazione dei mercati finanziari

Rendere le obbligazioni UE più attrattive è anche una strategia per rafforzare il ruolo globale dell’euro. Un mercato obbligazionario più profondo e armonizzato può aumentare la fiducia degli investitori internazionali nella moneta unica, contribuendo a stabilizzare il suo valore sui mercati valutari. Parallelamente, la mossa è vista come un passo verso una più ampia integrazione dei mercati finanziari europei riducendo le differenze tra gli Stati membri.

Un ulteriore aspetto, evidenziato durante le discussioni, è la potenziale competizione tra le emissioni UE e quelle nazionali. Qualora il segmento delle obbligazioni dell’Unione raggiungesse una dimensione significativa, potrebbe iniziare a sfidare le emissioni dei singoli Paesi, creando dinamiche nuove di mercato. Tuttavia, la Commissione ritiene che una maggiore presenza delle obbligazioni UE possa anche alleviare la pressione sui bilanci nazionali, offrendo una fonte alternativa di finanziamento più economica.