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18 Settembre 2026

Guida ai testi chiave su investimento immobiliare e tassazione in Italia

Una selezione curata di libri e monografie che analizzano fiscalità, valutazione e strategie di investimento nel mercato immobiliare italiano.

· · 2 min
Guida ai testi chiave su investimento immobiliare e tassazione in Italia

Il mercato immobiliare italiano è caratterizzato da una normativa fiscale complessa e da tecniche di valutazione sofisticate. Per chi opera nel settore, la letteratura specializzata rappresenta una risorsa indispensabile per orientarsi tra strumenti di investimento regimi fiscali e metodologie di analisi del rischio.

Testi fondamentali sulla tassazione dei redditi finanziari

Tra le opere più citate troviamo Fiscalità dei redditi finanziari di Claudio Cascone, pubblicata da Gruppo 24´Ore nel 2012, che esamina obbligazioni, partecipazioni, OICR e trust, fornendo indicazioni pratiche sui regimi opzionali e gli obblighi dei sostituti d’imposta. Un altro riferimento è la monografia La tassazione degli strumenti finanziari curata da V. Amendola-Provenzano e colleghi (EGEA, 2013 e 2015), che approfondisce le modalità di imposizione per titoli mobiliari e immobiliari. Infine, il volume di Michele Brusaterra, Capital gain (Giuffrè, 2012), offre una trattazione dettagliata delle plusvalenze e delle loro implicazioni fiscali.

Manuali di valutazione e analisi del mercato immobiliare

Per valutare correttamente un investimento immobiliare, è essenziale conoscere le tecniche di stima e il controllo del rischio. Benedetto Manganelli, con La valutazione degli investimenti immobiliari (Angeli, 2013), propone un approccio sistematico che combina analisi di mercato, modelli di valutazione e criteri di mitigazione del rischio. Un ulteriore contributo è rappresentato dal lavoro collettivo “Gli strumenti di investimento nel settore immobiliare italiano”, a cura di Aldo Mazzocco, Roberto Fraticelli e Paolo Crisafi (Angeli/Assoimmobiliare, 2016), che fornisce una panoramica completa degli strumenti disponibili, dalle REIT alle società di gestione del risparmio.

Guide complete su fiscalità e real estate

Il connubio tra fisco e immobiliare è affrontato nella pubblicazione Fisco e real estate a cura di Riccardo Delli Santi e Mirko Annibali, con la presentazione di Gualtiero Tamburini (EGEA, 2007). Questo testo analizza le interazioni tra normativa tributaria e operazioni di compravendita, locazione e sviluppo immobiliare. Un altro intervento significativo è Il processo di valorizzazione del Real Estate (Il Sole-24 Ore, 2007), curato da Roberta Occorso e introdotto da Ezio Bigotti, che illustra le fasi operative per aumentare il valore degli asset immobiliari, includendo aspetti fiscali, gestionali e di mercato.

Riferimenti aggiuntivi e prospettive future

Questa selezione bibliografica, pur non esaustiva, rappresenta il punto di partenza per chi desidera approfondire la tassazione e le metodologie di valutazione nel panorama immobiliare italiano. L’evoluzione normativa e le nuove tecnologie di valutazione rendono fondamentale l’aggiornamento costante attraverso questi testi, che coniugano teoria e pratica per supportare investitori, consulenti fiscali e professionisti del settore.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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