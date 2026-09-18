Una selezione curata di libri e monografie che analizzano fiscalità, valutazione e strategie di investimento nel mercato immobiliare italiano.

Il mercato immobiliare italiano è caratterizzato da una normativa fiscale complessa e da tecniche di valutazione sofisticate. Per chi opera nel settore, la letteratura specializzata rappresenta una risorsa indispensabile per orientarsi tra strumenti di investimento regimi fiscali e metodologie di analisi del rischio.

Testi fondamentali sulla tassazione dei redditi finanziari

Tra le opere più citate troviamo Fiscalità dei redditi finanziari di Claudio Cascone, pubblicata da Gruppo 24´Ore nel 2012, che esamina obbligazioni, partecipazioni, OICR e trust, fornendo indicazioni pratiche sui regimi opzionali e gli obblighi dei sostituti d’imposta. Un altro riferimento è la monografia La tassazione degli strumenti finanziari curata da V. Amendola-Provenzano e colleghi (EGEA, 2013 e 2015), che approfondisce le modalità di imposizione per titoli mobiliari e immobiliari. Infine, il volume di Michele Brusaterra, Capital gain (Giuffrè, 2012), offre una trattazione dettagliata delle plusvalenze e delle loro implicazioni fiscali.

Manuali di valutazione e analisi del mercato immobiliare

Per valutare correttamente un investimento immobiliare, è essenziale conoscere le tecniche di stima e il controllo del rischio. Benedetto Manganelli, con La valutazione degli investimenti immobiliari (Angeli, 2013), propone un approccio sistematico che combina analisi di mercato, modelli di valutazione e criteri di mitigazione del rischio. Un ulteriore contributo è rappresentato dal lavoro collettivo “Gli strumenti di investimento nel settore immobiliare italiano”, a cura di Aldo Mazzocco, Roberto Fraticelli e Paolo Crisafi (Angeli/Assoimmobiliare, 2016), che fornisce una panoramica completa degli strumenti disponibili, dalle REIT alle società di gestione del risparmio.

Guide complete su fiscalità e real estate

Il connubio tra fisco e immobiliare è affrontato nella pubblicazione Fisco e real estate a cura di Riccardo Delli Santi e Mirko Annibali, con la presentazione di Gualtiero Tamburini (EGEA, 2007). Questo testo analizza le interazioni tra normativa tributaria e operazioni di compravendita, locazione e sviluppo immobiliare. Un altro intervento significativo è Il processo di valorizzazione del Real Estate (Il Sole-24 Ore, 2007), curato da Roberta Occorso e introdotto da Ezio Bigotti, che illustra le fasi operative per aumentare il valore degli asset immobiliari, includendo aspetti fiscali, gestionali e di mercato.

Riferimenti aggiuntivi e prospettive future

Questa selezione bibliografica, pur non esaustiva, rappresenta il punto di partenza per chi desidera approfondire la tassazione e le metodologie di valutazione nel panorama immobiliare italiano. L’evoluzione normativa e le nuove tecnologie di valutazione rendono fondamentale l’aggiornamento costante attraverso questi testi, che coniugano teoria e pratica per supportare investitori, consulenti fiscali e professionisti del settore.