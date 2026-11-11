Un pomeriggio a Trento per capire i meccanismi dei titoli di Stato e le opportunità di investimento, con relatori esperti e laboratori pratici.

Lunedì 17 novembre 2026, alle ore 17.30, la Sala degli affreschi della Biblioteca Civica di Trento diventerà il punto d’incontro per chi vuole approfondire il mondo della finanza pubblica. L’evento, dedicato all’educazione finanziaria, affronterà temi di grande attualità come l’andamento del prodotto interno lordo, l’inflazione e i tassi di mercato, con un focus specifico sui titoli di Stato.

Il programma prevede la partecipazione di due relatori di rilievo. Guido Giovannardi, noto esperto di informazione finanziaria e formatore, condividerà la sua esperienza sul funzionamento dei mercati e sulla comunicazione trasparente dei prodotti di risparmio. Francesco Terreri, giornalista del quotidiano Il T e presidente della Fondazione Microfinanza e Comunità ETS, apporterà una prospettiva istituzionale e di inclusione finanziaria, illustrando il ruolo delle microfinanze nel panorama economico nazionale.

Incontro di educazione finanziaria: data, luogo e relatori

Il martedì 17 novembre 2026 alle 17.30, la Sala degli affreschi accoglierà un pubblico interessato a decifrare le dinamiche dei titoli di Stato. Guido Giovannardi e Francesco Terreri guideranno la discussione, fornendo esempi concreti e rispondendo alle domande dei partecipanti. L’evento si svolgerà in un ambiente culturale di alto livello, favorendo lo scambio di idee tra cittadini, studenti e professionisti del settore.

Titoli di Stato: costi, rendimento e impatto sull’economia

Durante la sessione, verranno analizzati i fattori che determinano il costo di emissione e il rendimento effettivo dei titoli di Stato. Verrà spiegato come l’inflazione e i tassi di mercato influenzino il prezzo di acquisto e il tasso di interesse pagato dagli investitori. Inoltre, gli esperti illustreranno il legame tra il PIL nazionale e la capacità del Tesoro di sostenere il debito pubblico, fornendo così una visione completa del ruolo di questi strumenti nella stabilità macroeconomica.

Laboratori pratici su obbligazioni – febbraio 2027

Il percorso formativo non si conclude con l’incontro di novembre. Nei primi giorni di febbraio 2027, la Biblioteca organizzerà due laboratori dedicati alle obbligazioni, pensati per chi desidera mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Primo laboratorio: tipologie, principali, prezzo e rendimento

Il primo appuntamento si concentrerà sulla classificazione delle obbligazioni, distinguendo tra titoli governativi, corporate e ibride. Verranno presentati i criteri per valutare il prezzo di mercato e il rendimento atteso, con esempi calcolati in tempo reale.

Secondo laboratorio: comprare e vendere, portafogli in obbligazioni o in ETF obbligazionari?

Il secondo laboratorio affronterà le strategie operative: dalla scelta di strumenti tradizionali alle alternative più moderne, come gli ETF obbligazionari. I partecipanti impareranno a costruire un portafoglio bilanciato, valutando rischi, liquidità e orizzonti temporali.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@ o chiamare il numero 0461 889521. Aggiornamenti costanti saranno disponibili sul sito ufficiale della Biblioteca e sulle pagine Facebook e Instagram.