Investimenti per la sicurezza a Napoli: le dichiarazioni di Fico e Manfredi

Roberto Fico e Gaetano Manfredi evidenziano la necessità di un piano sicurezza a Napoli, con un focus su investimenti e sviluppo sociale

Napoli si trova di fronte a una sfida cruciale: migliorare la sicurezza urbana attraverso un approccio integrato e multisfaccettato. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il sindaco Gaetano Manfredi hanno recentemente sottolineato l’importanza di un piano strategico che vada oltre le misure tradizionali, coinvolgendo aspetti sociali ed economici.

Un piano a 360 gradi per la sicurezza

Durante la presentazione della stagione artistica 2026/2027 del Teatro Trianon Viviani, Fico ha dichiarato che la sicurezza a Napoli richiede un approccio complessivo. “Dobbiamo lavorare su tanti aspetti, che sono quelli delle marginalizzazioni, della scuola, dell’educazione, del lavoro, della formazione, e della cultura come vero primo presidio di legalità in tutti i quartieri”, ha affermato. Questo approccio olistico mira a creare un ambiente urbano più sicuro e inclusivo, affrontando le radici dei problemi sociali che spesso alimentano l’insicurezza.

L’appello del sindaco Manfredi

Il sindaco Gaetano Manfredi ha lanciato un appello al Governo per ottenere le risorse necessarie a implementare un piano strategico mirato. “La sicurezza è una priorità per Napoli”, ha dichiarato Manfredi, sottolineando la necessità di investimenti significativi per migliorare le condizioni di vita nei quartieri più critici. Manfredi ha anche evidenziato l’importanza di un coinvolgimento attivo delle istituzioni nazionali per supportare gli sforzi locali.

Investimenti privati per lo stadio e le infrastrutture

In un altro contesto, Fico e Manfredi hanno discusso della necessità di investimenti privati per lo sviluppo delle infrastrutture sportive a Napoli. Durante la presentazione della nuova maglia del Napoli, il presidente del club Aurelio De Laurentiis ha sollecitato le istituzioni a collaborare per la realizzazione di un nuovo stadio. “Inter, Milan e Roma stanno investendo sullo stadio e noi fra quattro/cinque anni ci troveremo in posizione di svantaggio rispetto a queste squadre”, ha dichiarato De Laurentiis.

Il ruolo delle istituzioni

Il sindaco Manfredi ha ribadito il supporto del Comune di Napoli per il progetto del nuovo stadio, sottolineando che “queste sono cifre che non possono essere investite dal pubblico, ma da capitale privato”. Fico ha aggiunto che “questi sono fatti tecnici e strutturali reali” e che le istituzioni sono pronte a facilitare il processo, pur riconoscendo i limiti delle risorse pubbliche disponibili. “Nessuno si opporrà alla realizzazione di un nuovo stadio”, ha affermato Fico, invitando a una collaborazione concreta tra il settore pubblico e privato.

La discussione sugli investimenti per la sicurezza e le infrastrutture sportive a Napoli riflette una visione condivisa tra le istituzioni locali: la necessità di un approccio integrato e sostenibile per affrontare le sfide urbane. Con il supporto di tutti gli attori coinvolti, Napoli potrebbe intraprendere un percorso di sviluppo che migliori la qualità della vita dei suoi cittadini e rafforzi la sua identità culturale e sportiva.