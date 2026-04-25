Picco della spesa pensionistica al 17,1% del Pil: cosa prevede il Dfp

Il Documento di finanza pubblica mette in chiaro una dinamica che molti economisti avevano già ipotizzato: la spesa per pensioni crescerà nei prossimi anni, raggiungendo un punto massimo prima di riassestarsi.

I numeri indicano una progressione dell’incidenza pensionistica sul Pil rispetto ai livelli recenti e delineano uno scenario in cui l’impatto demografico domina l’evoluzione del bilancio pubblico.

Nel breve termine i valori già osservati mostrano una tendenza al rialzo: si passa dal 14,9% del Pil nel 2026 al 15,2% nel 2026; questa quota rimane sostanzialmente stabile nel 2026 e aumenterà lievemente nei prossimi anni fino al 15,4% e poi al 15,5% nel periodo 2028-2029. Secondo il Dfp la traiettoria più significativa arriverà però nel decennio successivo.

Cosa prevede il Documento di finanza pubblica

Lo scenario a legislazione vigente contenuto nel DFP porta la spesa pensionistica a salire ulteriormente nel corso dei prossimi quindici anni, fino a toccare un picco del 17,1% del Pil nel 2041, livello sul quale si manterrebbe per tre anni consecutivi. Questo profilo temporale evidenzia come la pressione sui conti pubblici non sia un fenomeno immediato ma un’onda lunga che richiede pianificazione e misure strutturali.

Andamento nel medio-lungo periodo

Dopo il picco la curva decresce: dal 2045 in poi la quota dedicata alle pensioni scenderà gradualmente, fino a tornare attorno al 14% del Pil nel 2070. Il rientro è attribuito alla progressiva riduzione del peso delle stesse coorti generazionali e agli effetti dell’adeguamento automatico dei requisiti di pensionamento alla speranza di vita, meccanismi che attenuano nel lungo periodo la spesa corrente.

Le cause principali: generazioni e regole

La forza trainante dietro la crescita della spesa è l’ondata di pensionamenti delle generazioni del baby boom, che rappresentano una coorte numerosa e stanno progressivamente lasciando il mercato del lavoro. Il Documento sottolinea che questo fenomeno è solo parzialmente compensato da due fattori: l’innalzamento dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione e l’entrata a regime di un sistema contributivo più stringente e meno generoso rispetto al passato.

Meccanismi di contenimento e limiti

Gli strumenti strutturali citati dal Dfp contribuiscono a moderare l’onda pensionistica, ma non sono sufficienti a neutralizzarla completamente nel periodo considerato. L’innalzamento dei requisiti richiede tempo per dispiegare i suoi effetti e il passaggio al sistema contributivo incide soprattutto sulle nuove pensioni, lasciando inalterati in parte gli oneri correnti legati alle generazioni già prossime all’uscita dal lavoro. In altre parole, la transizione demografica produce un picco inevitabile prima che le riforme completino il loro effetto.

Implicazioni per i conti pubblici e scelte di politica

Per lo Stato la prospettiva di una spesa pensionistica ai livelli indicati implica una minore capacità di spesa per altre voci e una maggiore attenzione al rigore di bilancio. L’aumento atteso della spesa richiede scelte nel breve e medio termine: ridistribuire risorse, rivedere aliquote contributive, considerare ulteriori adeguamenti dei requisiti o perseguire misure che favoriscano l’occupazione delle coorti più anziane. Qualunque intervento dovrà però tenere conto del quadro politico e sociale oltre che della sostenibilità economica.

Un altro elemento da considerare è la sensibilità dello scenario alle variabili macroeconomiche: crescita del Pil, andamento dei tassi e contesti geopolitici possono amplificare o attenuare l’impatto della spesa pensionistica sui rapporti di finanza pubblica. Per questo motivo le proiezioni del DFP vanno interpretate come uno strumento per orientare le scelte, non come predizioni immutabili.

Conclusione

In sintesi, il Documento di finanza pubblica disegna una fase di pressione sulla spesa per pensioni per quasi vent’anni, guidata dall’uscita dal lavoro dei baby boomers e solo in parte mitigata dalle riforme già attuate. Dopo il picco previsto al 17,1% del Pil nel 2041, lo sforzo si attenuerà nel lungo periodo grazie alla progressiva scomparsa delle stesse coorti e agli adeguamenti automatici degli strumenti regolatori. Per i decisori pubblici la sfida sarà coniugare sostenibilità finanziaria e tutela dei percorsi previdenziali con scelte di politica economica lungimiranti.