ING offre un rimborso fino a 100 euro sulle commissioni per chi inizia a fare trading prima di fine anno, per incentivare nuovi investitori.

ING ha annunciato una nuova iniziativa rivolta ai clienti che scelgono di attivare il Trading Online entro il 31 dicembre 2026. Chi aderisce potrà usufruire di un rimborso massimo di 100 euro sulle commissioni di negoziazione pagate per le operazioni effettuate prima della fine dell’anno. L’obiettivo è rendere più accessibile il primo passo verso gli investimenti e premiare la scelta di una piattaforma completamente digitale.

Questa promozione si colloca all’interno del più ampio programma Get Europe Invested, pensato da ING per avvicinare un pubblico più vasto al mondo degli investimenti, combinando attività di informazione, educazione finanziaria e misure concrete che riducono le barriere all’ingresso.

Dettagli della promozione ING

Per accedere al rimborso, basta aprire un conto di Trading Online e mantenere attiva la piattaforma per l’intero periodo di riferimento. Le commissioni rimborsate riguarderanno le operazioni di acquisto e vendita di azioni, obbligazioni, ETF, ETC ed ETN effettuate entro il 31 dicembre 2026. Il rimborso sarà erogato sotto forma di credito sul conto di trading, fino al limite di 100 euro per cliente.

Come funziona il rimborso

Una volta superata la soglia di spesa in commissioni, ING calcolerà automaticamente il valore del rimborso e accrediterà il credito entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura dell’anno fiscale. Non sono previsti costi di attivazione, custodia o chiusura del servizio, rendendo l’intera procedura trasparente e priva di oneri nascosti.

L’interesse degli italiani per gli investimenti

Un recente sondaggio globale condotto da ING in collaborazione con Ipsos ha evidenziato che il 76 % degli italiani dichiara di detenere dei risparmi, mentre il 44 % investe già in strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, fondi comuni o ETF. Un ulteriore 32 % non investe ancora, ma si mostra disposto a farlo in futuro. Tuttavia, le principali difficoltà rimangono la percezione di rischio – il 42 % dei partecipanti paragona il mercato a un “casinò” – e la mancanza di conoscenze finanziarie, segnalata dal 35 % dei rispondenti.

Il Trading Online di ING: offerta digitale e prodotti disponibili

La piattaforma italiana di ING, attiva dal 2009, è oggi interamente digitale e accessibile via app mobile. Gli utenti possono operare su più di 3.900 prodotti includendo i mercati azionari italiani, MOT, EuroMOT, Euronext Global Equity Market (GEM) e la sezione ETFplus, dedicata a ETF, ETC ed ETN. Grazie a Euronext GEM, è possibile negoziare azioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti, ampliando notevolmente le opportunità di diversificazione.

Al 30 settembre 2026, la base clienti di Trading Online superava gli 85 000 utenti, con una crescita annua del 13 %. Oltre al servizio di auto-gestione, ING mette a disposizione una rete di circa 400 consulenti finanziari per chi desidera un supporto più personalizzato, nonché un’offerta di risparmio gestito che nel primo semestre del 2026 ha totalizzato circa 7 miliardi di euro di masse gestite, in aumento del 29 % su base annua.

Con l’introduzione del Private Banking in Italia, ING ha ulteriormente allargato il ventaglio di soluzioni, offrendo consulenza specializzata a clienti con esigenze patrimoniali più complesse, supportata dall’esperienza internazionale del Gruppo.