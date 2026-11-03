Scopri come partecipare al corso Io penso positivo, guadagnare punti con i quiz e ottenere un certificato digitale di competenze finanziarie.

Il programma Io penso positivo rappresenta una risposta concreta alle esigenze educative di giovani tra i 16 e i 19 anni. Dall’avvio nel 2019, più di 16.000 studenti provenienti da 179 istituti hanno sperimentato lezioni interattive, quiz premiati e una certificazione riconosciuta a livello nazionale. L’ottava edizione, aperta per il 2026, continua a coniugare semplicità e praticità, trasformando concetti di finanza in attività ludiche e coinvolgenti.

Io penso positivo: otto edizioni di educazione finanziaria nelle scuole

Il percorso, pensato per gli ultimi tre anni della scuola secondaria di II grado, si articola in due modalità complementari: Live Show in presenza o streaming e una serie di moduli e-learning strutturati a forma di videogioco. Ogni modulo comprende un video didattico seguito da un quiz a risposta multipla; il superamento consente di accumulare punti per la classifica nazionale, dove i primi 30 classificati ricevono una gift card. Oltre al divertimento, gli alunni guadagnano fino a 20 ore riconosciute in ambito FSL (Formazione Sull’Impresa).

Come iscriversi e completare il percorso formativo

Le iscrizioni sono attive sul sito nella sezione “Iscriviti”. Il percorso si suddivide in tre passaggi fondamentali, tutti tracciati digitalmente per garantire trasparenza e verifica.

Step 1 – Registrazione online

L’utente inserisce nome, cognome, classe e indirizzo email. Per i minorenni è necessario allegare una liberatoria firmata, inviata all’indirizzo info@. Una volta confermata la registrazione, verrà generato un profilo personale dove monitorare progressi e punteggi.

Step 2 – Partecipazione a un Live Show

Almeno un Live Show è obbligatorio. Le dirette durano circa 90 minuti e includono interventi di esperti, testimonianze di giovani imprenditori e una sezione “quiz game” con premi per i primi tre classificati. Le lezioni possono avvenire in aula, presso la scuola, o tramite streaming, garantendo la massima flessibilità.

Step 3 – Superare i sei moduli e-learning

I moduli, disponibili nell’area “Iscriviti”, coprono temi quali gestione del denaro, finanza sostenibile, investimenti e impatto dell’intelligenza artificiale sulle scelte economiche. Dopo aver visualizzato il video, l’alunno risponde al quiz; il punteggio contribuisce alla classifica nazionale e, completando tutti i moduli entro il 10 giugno, si accede automaticamente al concorso per la gift card.

Calendario dei Live Show 2026: temi e date

Il programma prevede dieci appuntamenti, scanditi da marzo a maggio, ognuno focalizzato su un argomento specifico. Di seguito, le date confermate e i rispettivi focus:

17 marzo – “Il denaro oggi: pagamenti, banche e strumenti di base” (evento in presenza a Roma e streaming, parte della Global Money Week Italia). 24 marzo – “Spendere, risparmiare, scegliere” (solo online). 31 marzo – “Truffe, fake news e promesse facili ai tempi dell’AI” (in presenza a Vicenza e streaming). 9 aprile – “Economia e attualità: leggere il mondo senza paura” (in presenza a Bergamo e streaming). 14 aprile – “Finanza etica, sostenibilità e impatto sociale” (in presenza a Perugia e streaming). 21 aprile – “Pensare al futuro: studio, lavoro e autonomia finanziaria” (solo online). 28 aprile – “Imprenditorialità e creatività: dall’idea al progetto” (in presenza a Benevento e streaming). 7 maggio – “Mercati finanziari e investimenti: le basi” (in presenza a Grosseto e streaming). 12 maggio – “La finanza complementare e le sue opportunità” (solo online). 19 maggio – “Intelligenza artificiale e canali social: influenze sulle scelte economiche” (location da definire in Calabria o Basilicata, con streaming).

Le date sono soggette a piccole variazioni; gli insegnanti riceveranno un attestato di partecipazione con l’elenco delle classi coinvolte.

Certificazione, premi e riconoscimento FSL

Al termine del percorso, chi ha superato tutti i sei moduli ottiene un attestato di competenze finanziarie. Su base volontaria è disponibile anche un Open Badge digitale, scaricabile autonomamente dagli studenti maggiorenni o, per i minorenni, previa autorizzazione dei genitori. Questo badge può essere inserito nel curriculum elettronico o nel profilo LinkedIn, valorizzando in modo immediato le competenze acquisite. Inoltre, la partecipazione completa (Live Show + moduli) consente di riconoscere 15-20 ore di formazione FSL, utili per percorsi di orientamento al lavoro.

Il progetto è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e realizzato da Unioncamere, con il supporto del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Per informazioni aggiuntive è possibile contattare l’Ufficio Analisi Economiche all’indirizzo orientamento@ o chiamare il numero 0532/783.935-936.