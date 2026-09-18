Le lezioni del corso di laurea in Economia e Finanza ed Economics and Finance riprenderanno a settembre: ecco le date precise e l’orario di ogni semestre.

Il nuovo anno accademico 2026/avrà una partenza scandita da date ben precise per gli studenti del corso di laurea in Economia e Finanza e del programma internazionale Economics and Finance. Dopo le pause estive, il calendario è stato pubblicato dall’ateneo per garantire a tutti gli iscritti la massima trasparenza su quando inizieranno le lezioni e su come saranno distribuiti gli orari settimanali nei vari semestri.

Le informazioni sono suddivise in tre blocchi principali: la prima riguarda l’inizio dei corsi per il primo anno il secondo blocco tratta le date di avvio per il secondo e terzo anno mentre l’ultimo blocco approfondisce i programmi di studio di entrambi i percorsi, sia nella versione italiana che in quella in lingua inglese. Tutti i dati sono stati verificati e rappresentano la base su cui gli studenti potranno organizzare il loro percorso accademico.

Data di inizio delle lezioni per il primo anno

Il primo semestre del primo anno prenderà il via il 15 settembre. Questa data è valida sia per la curriculum italiano “Economia e Finanza” sia per l’opzione bilingue “Economics and Finance”. L’orario settimanale prevede una serie di lezioni mattutine e pomeridiane, con un carico di lavoro progettato per consentire ai nuovi studenti di ambientarsi gradualmente al ritmo universitario. In particolare, le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con un intervallo di pausa di circa un’ora tra le sessioni mattine e quelle pomeridiane.

Distribuzione tipica degli orari nel primo semestre

Nel primo semestre, le fasce orarie più frequenti sono le 9:00-12:00 per le lezioni teoriche e le 14:00-17:00 per i laboratori e le esercitazioni pratiche. Le materie introduttive come Microeconomia, Contabilità e Statistica, sono collocate nella parte mattutina, mentre i corsi che richiedono l’uso di computer e software di analisi dei dati vengono programmati nel pomeriggio. Questo schema consente una migliore concentrazione e la possibilità di usufruire delle strutture informatiche del campus.

Inizio delle lezioni per il secondo e terzo anno

Gli studenti che proseguono al secondo e al terzo anno partiranno il 21 settembre. Anche questa data vale per entrambi i percorsi, quello in italiano e quello internazionale. Il ritardo di sei giorni rispetto al primo anno permette di gestire al meglio la logistica delle aule, degli insegnanti e dei gruppi di tirocinio, garantendo una transizione fluida per gli studenti più avanzati.

Orari caratteristici dei corsi avanzati

Nel secondo e terzo semestre, l’orario si sposta leggermente verso il pomeriggio, con slot dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. I corsi specialistici quali Finanza Aziendale, Econometria, mercati Finanziari e Policy Economica, richiedono spesso l’interazione con casi studio reali e con docenti ospiti, perciò sono programmati in orari che facilitano la partecipazione di professionisti esterni. Le lezioni di Economics and Finance mantengono lo stesso schema, ma includono anche seminari in lingua inglese per rafforzare le competenze linguistiche degli studenti.

Dettagli sugli orari per ogni semestre e su eventuali differenze linguistiche

Il programma è strutturato in due semestri per anno accademico. Per il primo semestre di ciascun anno, le lezioni si concentrano su materie fondamentali e metodologiche; il secondo semestre si focalizza su applicazioni pratiche e approfondimenti specialistici. La versione italiana, denominata “Economia e Finanza”, prevede alcune lezioni opzionali in lingua inglese, mentre il curriculum “Economics and Finance” è interamente erogato in inglese, con eventuali workshop bilingue.

Tutti gli orari sono disponibili sul portale dell’ateneo, dove è possibile consultare il calendario dettagliato per ogni corso, insegnante e aula. Gli studenti sono invitati a verificare regolarmente gli aggiornamenti, soprattutto per eventuali variazioni dovute a eventi accademici speciali o a modifiche organiche del personale docente.