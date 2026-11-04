Piazza Affari scatta del 1,3% con le banche in testa, Technoprobe sorprende e la difesa cala.

Alle 10:11 del 4 novembre 2026, la Borsa di Milano ha iniziato la giornata con un balzo significativo. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,3%, ponendosi al centro dell’attenzione tra i principali indici europei. La spinta proviene quasi esclusivamente dal segmento bancario, mentre alcuni titoli industriali hanno segnato un calo marcato.

Il rally delle banche italiane

Il motore del rialzo è stato costituito da un gruppo di azioni finanziarie che hanno registrato guadagni a due cifre. Fineco e Bper hanno chiuso rispettivamente con +3,2%, seguite da Unicredit (+2,8%), Intesa (+2,7%) e Mps (+2,5%). Anche Unipol ha contribuito con un +2,4%.

Perché le banche hanno beneficiato?

Il settore bancario reagisce in modo sensibile alle variazioni delle aspettative macroeconomiche, in particolare a quelle legate a tassi d’interesse e liquidità. Un aumento della propensione al rischio da parte degli investitori tende a favorire le azioni finanziarie, poiché anticipano maggiori margini di interesse e maggiori volumi di credito.

Technoprobe: il volano promosso da Barclays

Tra i titoli più dinamici della sessione spicca Technoprobe, che ha guadagnato un +3,4% dopo essere stata al centro di una raccomandazione favorevole degli analisti di Barclays. Le opinioni dei grandi istituti di investimento hanno un impatto immediato sul mercato, influenzando la percezione degli investitori e generando flussi di acquisto rapidi.

Settori in contrattendenza: difesa e industria

Non tutti i comparti hanno condiviso l’entusiasmo dei titoli bancari. Il segmento della difesa è stato tra i più penalizzati a livello europeo, con l’indice Stoxx dedicato al settore in calo dell’1,5%. In Italia, Avio ha perso -4,1%, Leonardo -3,5% e Fincantieri -3,2%.

Altri nomi in ribasso

Nel comparto industriale, anche Ferrari e Stellantis hanno subito un calo, rispettivamente del -2,5% e del -1,4%. Questi ribassi riflettono una percezione di maggiore incertezza nei settori tradizionalmente sensibili alle variazioni della domanda globale.

Fattori politici e prospettive future

Il record positivo del mercato è stato anche alimentato dalla notizia della sconfitta di Trump nelle elezioni di metà mandato, elemento interpretato come un possibile cambiamento delle politiche economiche e commerciali internazionali. Gli analisti di Intermonte avvertono che le conseguenze di questo risultato potrebbero emergere nelle prossime settimane, con un potenziale rallentamento delle decisioni legate a tetti sul debito e dazi.

La giornata di Milano ha mostrato una netta divisione: da un lato, le banche hanno guidato un rialzo solido del Ftse Mib, dall’altro, la difesa e alcuni settori industriali hanno subito pressioni negative, alimentate da fattori geopolitici e da valutazioni di mercato. Gli investitori dovranno monitorare attentamente le evoluzioni politiche europee per capire come influenzeranno la volatilità nei prossimi mesi.