Il rialzo dei tassi riapre le prospettive sui bond a scadenza lunga, con rendimenti mai visti da anni.

Negli ultimi mesi le principali banche centrali delle economie avanzate hanno iniziato a inasprire la loro politica monetaria. Dopo un lungo periodo di tassi ultra-bassi, ora assistiamo a una graduale ma costante crescita dei tassi di interesse, segno tangibile di un tentativo di contenere l’inflazione. Questa svolta, seppur attesa da molti analisti, ha modificato in maniera profonda le dinamiche dei mercati obbligazionari, soprattutto nella parte più sensibile della curva dei rendimenti.

Il bond market ha reagito con un aumento significativo dei rendimenti sui titoli di Stato a lunga scadenza, riportando livelli non osservati da decenni. Tale movimento non è solo il risultato di una politica più restrittiva, ma anche della resilienza dell’economia globale, che ha permesso di assorbire gli shock dei rialzi dei tassi senza crolli strutturali. Questa combinazione crea un contesto in cui gli investitori possono valutare nuove opportunità, focalizzandosi sui pilastri classici del portafoglio obbligazionario: duration, rendimento e carry.

Il rialzo dei tassi e la sua influenza sui rendimenti a lungo termine

Il cambio di rotta delle banche centrali si traduce in un apprezzamento dei rendimenti dei titoli a più di dieci anni. In particolare, negli ultimi sei mesi i rendimenti hanno registrato incrementi a due o tre cifre percentuali, un salto che supera di gran lunga le variazioni medie degli ultimi vent’anni. Tale aumento è stato osservato in mercati diversi, dalla zona euro agli Stati Uniti, passando per l’Australia e il Giappone, confermando la natura globale del fenomeno.

Strategie consigliate per il segmento “long-term”

Di fronte a questi numeri, il pessimismo generalizzato sugli obbligazioni appare sproporzionato. I rendimenti attuali offrono premi attrattivi rispetto a quelli di epoche recenti, rendendo il segmento a lunga scadenza una zona di interesse per chi ricerca un flusso stabile di interessi e una possibile rivalutazione del capitale. La scelta di posizionarsi su titoli di paesi con solidi rating sovereign, come Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Australia, permette di beneficiare di spread più ampi senza sacrificare la qualità creditizia.

Focus su mercati specifici

Negli Stati Uniti i Treasury a 30 anni hanno superato il 4,5% di rendimento, un livello che ricorda gli inizi dei 2000. In Regno Unito i gilts a lunga scadenza hanno visto il loro yield salire sopra il 4,2%, mentre in Giappone i JGB a 10-15 anni hanno raggiunto picchi intorno al 2,0%, ancora bassi ma in crescita rispetto al contesto storico. L’Australia ha registrato un aumento dei rendimenti dei sovereign a lungo termine prossimo al 3,8%, delineando un panorama simile a quello dei principali paesi occidentali.

Perché mantenere tutti e tre i pilastri del portafoglio obbligazionario

Il consolidamento dei tre elementi chiave – duration, rendimento e carry – è cruciale per affrontare la volatilità residua. Una duration più lunga aumenta la sensibilità ai movimenti dei tassi, ma in un contesto di tassi in salita può generare guadagni di capitale se i rendimenti continuano a salire. Il rendimento attuale, per molti mercati, è sufficiente a compensare il rischio di duration, mentre il carry – ovvero il differenziale tra il rendimento ottenuto e il costo di finanziamento – rimane attraente per gli investitori istituzionali e per chi dispone di una prospettiva di investimento pluriennale.

La combinazione di rendimenti più alti, economia globale resiliente e qualità creditizia elevata rende il segmento a lunga scadenza dei titoli di Stato una scelta strategica per diversificare e potenziare il proprio portafoglio.