Scopri cosa è il capital gain, come si calcola e quali tasse gli sono applicate

Il capital gain rappresenta il guadagno netto derivante dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di uno strumento finanziario. Non va confuso con le cedole o i dividendi, perché quei flussi di reddito provengono direttamente dal possesso dell’attività e non dalla sua cessione. In questa sede analizzeremo le caratteristiche fondamentali del capital gain, il metodo di calcolo più corretto e la disciplina fiscale che lo disciplina in Italia.

Come nasce una plusvalenza: esempi concreti

Una plusvalenza si realizza quando un investitore cede un titolo a un prezzo superiore a quello pagato in origine. Per esempio, acquistando un’azione a 15 €, se il prezzo di mercato sale a 20 € e l’investitore decide di vendere, il risultato è un capital gain di 5 € al netto di commissioni. Al contrario, se il valore scende a 12 €, la stessa operazione genera una capital loss ovvero una minusvalenza di 3 €.

Strumenti su cui può manifestarsi il capital gain

Il fenomeno non è limitato alle sole azioni: anche le obbligazioni, i titoli di Stato (come i BTP), le valute o gli ETF possono produrre plusvalenze. La distinzione è importante perché, pur condividendo lo stesso principio di base, la tassazione può variare a seconda della tipologia di strumento.

Tassazione delle plusvalenze: aliquota generale e regimi speciali

In Italia, la maggior parte delle plusvalenze realizzate su strumenti finanziari è soggetta a un’imposta sostitutiva del 26 %. L’imposta si applica sulla differenza tra prezzo di vendita (al netto delle commissioni) e prezzo di acquisto (comprensivo dei costi di intermediazione).

Esistono però delle eccezioni: i titoli di Stato italiani e i titoli equiparati, tra cui i BTP, beneficiano di una aliquota agevolata del 12,5 %. Questa riduzione è prevista dalla normativa per incentivare l’investimento in strumenti sovrani.

Compensazione delle minusvalenze

Le minusvalenze non sono inutili dal punto di vista fiscale. La legge consente di compensare le perdite con le plusvalenze future, entro i termini stabiliti (normalmente entro quattro anni). Tale meccanismo riduce il carico tributario sulle successive operazioni profittevoli.

Quando nasce l’obbligo di pagamento: regime amministrato vs dichiarativo

L’imposta sul capital gain è esigibile al momento della vendita, cioè quando la plusvalenza diventa “realizzata”. Fino a quel punto il guadagno rimane potenziale e non è soggetto a tassazione.

Nel regime amministrato l’intermediario finanziario trattiene automaticamente la quota d’imposta e provvede al versamento all’erario. Nel regime dichiarativo invece, spetta all’investitore indicare le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi e versare l’imposta secondo le modalità previste.

Calcolo pratico del capital gain

Per determinare il valore imponibile occorre: (1) identificare la base di acquisto, includendo prezzo di acquisto e oneri accessori; (2) rilevare il prezzo di vendita netto; (3) sottrarre la base di acquisto dal prezzo di vendita. Se in una stessa giornata si effettuano più operazioni, si utilizza il prezzo medio ponderato per quantità, sia in acquisto sia in vendita.

Il risultato positivo è il capital gain tassabile, mentre un risultato negativo costituisce una capital loss da cui si può beneficiare in futuro.