Rendimenti record dei titoli di Stato trascinano le banche europee verso una perdita di capitale superiore al 7%.

Negli ultimi trenta giorni le principali istituzioni finanziarie di Italia, Francia e Spagna hanno visto la loro capitalizzazione contrarsi di più del 7%. Il fenomeno è strettamente legato all’impennata dei rendimento obbligazionari dei titoli sovrani, che ha colpito in prima persona gli indici di riferimento dei mercati bancari europei.

Il rialzo dei rendimenti ha spinto gli spread di rischio sovrano ai livelli più alti degli ultimi quattordici anni, generando una fuga temporanea di capitali dalle banche verso gli strumenti di Stato più sicuri e remunerativi. Questo contesto ha provocato un calo simultaneo dei prezzi delle azioni bancarie in diversi exchange, con la Borsa di Milano e la Bolsa de Madrid tra le più colpite.

Calo della capitalizzazione bancaria in meno di un mese

Il indice FTSE MIB ha registrato un calo complessivo di quasi l’1% nella singola seduta, con UniCredit in perdita dello 0,9% Intesa Sanpaolo dello 0,8% BPER del 1% e Banco BPM dello 0,8%. Parallelamente, il sottoindice Stoxx Europe 600 ha perso oltre il 7% dal picco di inizio settembre, mentre le banche britanniche hanno subito un crollo simile a quello dei titoli azionari statunitensi, dove l’indice di riferimento bancario ha perso il 14% da metà agosto.

Impatto dei rendimenti record dei titoli di Stato sui portafogli bancari

Le banche dei paesi più vulnerabili al debito sovrano detengono ingenti quote di titoli di Stato nei loro bilanci. L’aumento dei tassi di mercato rende questi asset meno preziosi, svalutandone il valore contabile. Un analista del settore ha spiegato che l’aumento dei rendimenti obbligazionari penalizza soprattutto le istituzioni con alti livelli di esposizione sovrana poiché i loro portafogli subiscono una marcata rivalutazione negativa.

Portafogli sovrani in Italia, Francia e Spagna

In Italia, i BTP hanno toccato rendimenti record, mentre in Francia il OAT e in Spagna i Bonos hanno seguito la stessa traiettoria ascendente. La pressione sui spread sovrani ha spinto gli investitori a ridurre l’esposizione ai settori ciclici, temendo un rallentamento della crescita economica dovuto all’aumento del costo del debito.

Rischi per l’economia europea e prospettive di mercato

L’allargamento degli spread non è solo una questione di bilanci bancari, ma rappresenta anche un segnale di rischio macroeconomico. Il divario tra i rendimenti dei titoli francesi e tedeschi ha toccato i massimi degli ultimi quattordici anni, alimentando timori su una possibile crisi dei conti pubblici transalpini. Tale contesto aumenta il costo della raccolta per le banche e amplifica la percezione di rischio di credito.

Gli osservatori di mercato concordano sul fatto che, finché i rendimenti rimarranno su livelli record, le azioni bancarie continueranno a subire pressioni, mentre gli investitori potrebbero rimanere più cauti nell’erogare nuovo credito, temendo un indebolimento della domanda e un aumento del rischio di insolvenza per le imprese.