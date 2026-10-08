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8 Ottobre 2026

Rendimenti obbligazionari 2026: cosa significano per gli investitori

Le obbligazioni riappaiono protagoniste: rendimenti alle stelle, opportunità e pericoli per chi vuole proteggere il capitale.

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Rendimenti obbligazionari 2026: cosa significano per gli investitori

Nel 2026 i rendimenti dei titoli di Stato hanno raggiunto valori che non si vedevano da venti anni nelle principali economie avanzate e da tre decenni in Giappone. Il 1° ottobre il Treasury americano a 10 anni scambiava intorno al 5,3%, la Germania a 3,6%, la Francia a 5,0% e il Giappone a 3,1%. Su tutta la curva, il titolo a 30 anni ha toccato il 5,71%, il picco più alto dal 2002. Questi dati segnano una svolta rispetto ai minimi del 2020, quando i rendimenti si erano compressi di oltre 300-500 punti base.

Rendimenti obbligazionari 2026: dati chiave e contesto storico

Il rialzo dei rendimenti è iniziato nel 2022, quando un improvviso shock inflazionistico ha spinto le banche centrali a innalzare rapidamente i tassi di riferimento. Dopo aver toccato massimi autunnali nel 2023, i rendimenti sono calati per poi superare nuovamente quelle soglie nel 2026. Le autorità monetarie statunitensi, tedesche e francesi hanno mantenuto una politica restrittiva, mentre la Banca del Giappone ha iniziato a ridurre il suo storico tasso ultra-basso, alimentando la risalita anche nel mercato giapponese.

Il percorso dal 2022 al 2026

Nel 2022 la Fed ha aumentato i tassi di riferimento di ben 425 bps in un anno, un ritmo senza precedenti dal 1980. Il risultato è stato una spinta dei tassi a lungo termine verso il 5 % nei mercati statunitensi. Dopo una breve correzione nel 2023, i titoli hanno continuato a salire, spinti da dati di inflazione più tenaci del previsto e da aspettative di ulteriori interventi della Banca Centrale Europea. La combinazione di real yields in crescita e di un premium a termine più ampio ha spinto il mercato obbligazionario verso livelli che gli investitori non vedevano da decenni.

Rischi e opportunità: inflazione, finanze pubbliche e premio a termine

Nonostante le buone performance, i rischi restano significativi. L’inflazione nelle principali economie sviluppate si aggira intorno al 3 % e, sebbene non mostri segni di accelerazione, resta un “mostro” che può erodere i guadagni reali. Per mitigare tale rischio, i Treasury indicizzati all’inflazione offrono un rendimento reale a 10 anni di circa 2,7 %, il più alto dal 2008. Questo rende l’investimento più difensivo, a meno di scenari catastrofici.

Un’altra preoccupazione è la deteriorazione delle finanze pubbliche. In molti Paesi avanzati i conti di bilancio mostrano deficit persistenti; la Francia, in particolare, sta vivendo una vera e propria tormenta sui mercati obbligazionari. Tuttavia, la maggior parte dei grandi Stati mantiene ancora una buona qualità creditizia, rendendo il rischio di default “scomodo ma non drammatico”. Il premio a termine del decennale americano si attesta ora su 1,4 %, un livello storico che ripristina la corretta remunerazione del rischio a lungo termine.

Impatto sugli investimenti: obbligazioni vs azioni

Il ritorno dei rendimenti obbligazionari influisce direttamente sul rapporto rischio-rendimento rispetto alle azioni. Il consensus di Bloomberg indica che l’earnings yield dell’S&P 500 è circa il 5 %, quasi identico al rendimento del Treasury a 10 anni. Il tradizionale “equity premium” si è quindi ridotto, rendendo le obbligazioni più competitive rispetto alle azioni, le cui performance restano più volatili e incerti.

Nel frattempo, i mercati azionari mostrano segni di pressione: i futures sui principali indici statunitensi sono scesi, con il Dow Jones, l’S&P 500 e il Nasdaq 100 in calo. Il mercato dei titoli di Stato, però, continua a registrare forte domanda, soprattutto da parte di Investitori istituzionali alla ricerca di rendimento stabile. La combinazione di real yields al 2,9 % (più alti dal 2008) e di breakeven inflazionistici stabili intorno al 2,35 % indica che il rialzo è più legato a una crescita nominale robusta che a un aumento delle aspettative inflazionistiche.

Gli investitori potrebbero ribilanciare parte delle proprie risorse verso questi titoli, limitando la spinta verso le azioni e moderando la crescita di quest’ultimo settore, indipendentemente dalle promesse dell’intelligenza artificiale. È il momento dei creditori di riappropriarsi di una fetta più consistente del mercato globale.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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